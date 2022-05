Markov | «Il metodo di Putin | la persona sbagliata nel posto giusto Così lui può controllare tutti»

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’ex consigliere di politica estera sulla cerchia ristretta dello Zar: «Gli oligarchi non contano molto: quando lo incontrano tremano loro le gambe»

Una delle persone più moderate che può trovare al Cremlino' osserva. Guida le forze armate perché è 'il' di Putin : ' Le persone sbagliate nei posti giusti . Shoigu non può dettare ...Il "Putin"non ci gira attorno e riferisce che alla fine, al di là delle possibili divisioni che si possono creare al Cremlino , la scelta finale spetta comunque a Putin: " Se decide ...Sergei Markov pronuncia questa frase mentre addenta una burrata gigante, in attesa di un altro piatto di mozzarella. «Sono quelli convinti che ogni guerra finisce con un… Leggi ...Sergei Markov, ex consigliere diplomatico di Vladimir Putin, svela le dinamiche interne al Cremlino: "L'insuccesso della prima fase dell'Operazione militare speciale ha scatenato una lotta burocratica ...