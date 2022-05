Lorenzo Musetti | doppio guaio | out agli ATP 1000 Madrid | Roma a rischio?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ottavo di finale amaro e mai disputato daATPdi, importante torneo iberico in corso di svolgimento. Brutto colpo, ieri, per il tennis italiano che, oltre ad aver registrato il ritiro per infortunio del tennista di Carrara, ha visto l’eliminazione di Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime. A differenza dell’altoatesino, il 20enne non è potuto scendere in campo contro Alexander Zverev dopo aver riscontrato un problema alla coscia. Rabbia per, paura per: ci sarà? Ecco cosa ha detto il tennista italiano dopo il ritiro patitoATPdi: “Ho l’amaro in bocca, non pensavo andasse così. Domani arrivo a ...