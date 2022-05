Advertising

sportli26181512 : Juve, Guardiola ti sfida per un centrocampista: Il Manchester City va all'assalto di Frenkie de Jong: lo riferisce… - ilfoglio_it : Dalla Champions League all'insopportabile la retorica che ci racconta di atmosfere uniche dal Bernabeu fino all’Are… - alex38bell : @GabrielePepe94 @AJG_Official Se Adani&Co. dicono che questa juve DEVE arrivare in semifinale di champions e se non… - Horseman003 : @deatoffees @Anakin77cr @AleLMGO @LiveBianconera Stavamo parlando di outsiders che battono squadre più forti, dicia… - Horseman003 : @deatoffees @Anakin77cr @AleLMGO @LiveBianconera Sì ma è un ragionamento puerile, quello che ha Guardiola ha fatto… -

Il Foglio

... Nella lotta scudetto tra Milan e Inter l'unica certezza è l'aritmetica Agenti Fifa, le nuove regole che cambieranno il mercato È sempre colpa di Pep. È stata una settimana dolorosa, ho ...E poi, altre bordate su: 'Il City ha bisogno di leader, manon vuole leader. Non vuole personalità. È lui il leader. Per questo quando sono in difficoltà, non hanno qualcuno in ... Guardiola adesso è pronto per allenare la Juve A Tmw Radio. «Pretende che nessuno esca dalle righe. La forza di Ancelotti è proprio non avere linee già tirate» ...Insopportabile la retorica che ci racconta di atmosfere uniche dal Bernabeu fino all’Arechi. La verità è che le curve sono il posto più bello in cui stare, e il calcio resta lo sport più fottutamente ...