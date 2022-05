Isola 16, nuovi ingressi e cambio nella programmazione: le novità (Di venerdì 6 maggio 2022) Domani sera andrà in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il reality mediaset condotto da Ilary Blasi sta riscuotendo un buon successo di pubblico, tanto da avere in serbo alcune novità. Innanzitutto il suo allungamento. La finalissima andrà in onda a giugno inoltrato, ossia lunedì 27. Vista la durata, il programma ha previsto l’ingresso di tre nuovi naufraghi che rispondono ai nomi di Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Come riportato da TvBlog, le tre nuove concorrenti entreranno in gioco nella puntata di domani. Inoltre dalla prossima settimana il reality non andrà più in onda venerdì sera ma esclusivamente di lunedì. Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata dell’Isola. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022) Domani sera andrà in onda una nuova puntata de l’dei Famosi. Il reality mediaset condotto da Ilary Blasi sta riscuotendo un buon successo di pubblico, tanto da avere in serbo alcune. Innanzitutto il suo allungamento. La finalissima andrà in onda a giugno inoltrato, ossia lunedì 27. Vista la durata, il programma ha previsto l’ingresso di trenaufraghi che rispondono ai nomi di Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Come riportato da TvBlog, le tre nuove concorrenti entreranno in giocopuntata di domani. Inoltre dalla prossima settimana il reality non andrà più in onda venerdì sera ma esclusivamente di lunedì. Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata dell’. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

messina_oggi : Sono 3.363 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri erano 3.131). A questi la Regione Sicilia ne aggiunge 465 di gior… - Priolo9Giuseppe : RT @Mariolino_22: Domani i tre nuovi ingressi sull'isola: -Maria Laura De Vitis -Mercedesz Henger -Fabrizia Santarelli Quella di domani in… - Mariolino_22 : Domani i tre nuovi ingressi sull'isola: -Maria Laura De Vitis -Mercedesz Henger -Fabrizia Santarelli Quella di dom… - _GEIMS_ : Carmen:Io se non dormo 7/8 ore CACAGLIO la mattina I nuovi vocaboli di Carmen #isola - messina_oggi : Sono 3.363 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri erano 3.131). A questi la Regione Sicilia ne aggiunge 465 di gior… -