F.1: Gp Miami. Leclerc 'Ho voltato pagina dopo Imola, voglio vincere' (Di venerdì 6 maggio 2022) "Siamo sempre lì davanti in una battaglia ravvicinata con la Red Bull", dice il ferrarista Miami (STATI UNITI) - "Sono stato alla partita di baseball qui a Miami ed è stato bello. Ho fatto anche ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) "Siamo sempre lì davanti in una battaglia ravvicinata con la Red Bull", dice il ferrarista(STATI UNITI) - "Sono stato alla partita di baseball qui aed è stato bello. Ho fatto anche ...

