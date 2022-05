Diretta "State attenti alla Polonia...". L'avvertimento di Putin: Zelensky è finito in una morsa. Ora scatta l'allarme (Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidente Putin avrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Ora Zelensky tenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 16.10 Cremlino: Polonia minaccia integrità territoriale Ucraina Secondo le autorità russe, la Polonia potrebbe rappresentare una minaccia per l'integrità territoriale dell'Ucraina. A renderlo noto è stato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidenteavrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucrainoha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Oratenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 16.10 Cremlino:minaccia integrità territoriale Ucraina Secondo le autorità russe, lapotrebbe rappresentare una minaccia per l'integrità territoriale dell'Ucraina. A renderlo noto è stato il ...

