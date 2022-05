(Di venerdì 6 maggio 2022)reciteranno nellaI Do, nel cast anche William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey.e con loro anche William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey: ecco il castcommedia romantica multigenerazionaleI Do annunciato da Endeavor Content.I Do, scritto e prodotto da Michael Jacobs, segnerà il suo debutto come regista. "Ho avuto modo di vedere questo cast incredibile interpretare personaggi che la gente adorerà ", ha detto Jacobs. "Le scelte difficili che devono fare riguardo a quello che ...

ProssimiC : RT @KyriakosJabo: Sognando il biopic su Piera Detassis interpretata da Diane Keaton! ?? #David67 #DavidDiDonatello #David2022 - siya39246551 : @justinbieber @Diane_Keaton fortiniti ella babaji? - MattoMatteo_80 : RT @KyriakosJabo: Sognando il biopic su Piera Detassis interpretata da Diane Keaton! ?? #David67 #DavidDiDonatello #David2022 - 80_90_00 : RT @KyriakosJabo: Sognando il biopic su Piera Detassis interpretata da Diane Keaton! ?? #David67 #DavidDiDonatello #David2022 - KyriakosJabo : Sognando il biopic su Piera Detassis interpretata da Diane Keaton! ?? #David67 #DavidDiDonatello #David2022 -

Movieplayer.it

, Susan Sarandon , Richard Gere e con loro anche William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey: ecco il cast della commedia romantica multigenerazionale Maybe I Do annunciato da Endeavor ...Avviso di chiamata , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000 : film commedia del 2000 di, con Meg Ryan,, Lisa Kudrow, Walter Matthau, Adam Arkin, Duke Moosekian, ... Diane Keaton, Susan Sarandon e Richard Gere star della romcom Maybe I Do Diane Keaton, Susan Sarandon e Richard Gere reciteranno nella romcom Maybe I Do, nel cast anche William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey. Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere e con loro anche ...Nella versione originale Scag ha la voce di Danny DeVito e Dalila invece quella di Diane Keaton. In quella italiana invece ascoltiamo il doppiaggio di Renato Pozzetto e Monica Vitti. I due cani ...