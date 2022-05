Calcio: Serie A. Giudice, Ampadu squalificato per una giornata (Di venerdì 6 maggio 2022) Il giocatore del Venezia è stato espulso nel match di ieri all'Arechi di Salerno MILANO - Dopo Salernitana - Venezia (2 - 1), recupero della prima giornata di ritorno disputato ieri allo stadio Arechi,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Il giocatore del Venezia è stato espulso nel match di ieri all'Arechi di Salerno MILANO - Dopo Salernitana - Venezia (2 - 1), recupero della primadi ritorno disputato ieri allo stadio Arechi,...

Advertising

Gazzetta_it : Abraham di testa fa sognare la Roma: Mou in finale, sfiderà il Feyenoord #RomaLeicester - Agenzia_Italia : ?? Il #Monza si gioca la serie A, la sfida di Berlusconi e Galliani _ I due potrebbero tornare nel più importante c… - Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: Milan, il segreto è la difesa: da marzo in poi è la migliore d’Europa #SerieA - Luxgraph : Serie A, la Juve sfida il Sassuolo per il quinto Scudetto della storia -