Alessandria retrocessa in Serie C, grande delusione dei tifosi allo stadio (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Alessandria saluta la Serie B e l’amarezza dei tifosi è tanta. La sconfitta interna contro il Vicenza e la contemporanea vittoria del Cosenza contro il Cittadella hanno infatti condannato l’US Alessandria Calcio 1912 alla retrocessione diretta in Serie C. Sciarpe buttate a terra fuori dallo stadio ‘Mocagatta’, qualche applauso ai giocatori da parte dei tifosi ma soprattutto cori di contestazione al presidente Luca Di Masi. Quest’ultimo, lo scorso 3 maggio, in occasione del compleanno della Città, aveva ricevuto il ‘Gagliaudo d’Oro’ per aver riportato i Grigi in Serie B. Un ritorno tra i cadetti atteso più di 40 anni, ma la permanenza è durata appena una stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) L’saluta laB e l’amarezza deiè tanta. La sconfitta interna contro il Vicenza e la contemporanea vittoria del Cosenza contro il Cittadella hanno infatti condannato l’USCalcio 1912 alla retrocessione diretta inC. Sciarpe buttate a terra fuori d‘Mocagatta’, qualche applauso ai giocatori da parte deima soprattutto cori di contestazione al presidente Luca Di Masi. Quest’ultimo, lo scorso 3 maggio, in occasione del compleanno della Città, aveva ricevuto il ‘Gagliaudo d’Oro’ per aver riportato i Grigi inB. Un ritorno tra i cadetti atteso più di 40 anni, ma la permanenza è durata appena una stagione. SportFace.

Advertising

ilbassanese : LR Vicenza va in gol con De Maio, batte l'Alessandria (retrocessa) e va ai play out col Cosenza - sportface2016 : #Alessandria retrocessa in #SerieC, grande delusione dei tifosi allo stadio - infoitsport : Serie B, 38a giornata: Lecce e Cremonese ritornano in Serie A! Il Monza di Berlusconi ai playoff. Alessandria retro… - TuCuggino : @SalvaCostanzo @usalessandria Fino al 102' (!) di Vicenza-Lecce, l'Alessandria è certa di fare i playout e pensa ch… - Peppe_FN : Un harakiri che coinvolge una squadra che fino a 3 ore fa era praticamente ai #PlayOut e poteva addirittura puntare… -