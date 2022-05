Verdi, l’uomo dai gol pesanti: “L’avevo immaginato e mi venivano i brividi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un altro gol pesante quello di Simone Verdi. Un altro gol da tre punti, quelli che permettono alla Salernitana di lasciare gli ultimi tre posti della classifica. I granata sono padroni del proprio destino dopo il successo nel recupero sul Venezia e lo devono al gol del giocatore arrivato a gennaio dal Torino. Proprio Simone Verdi ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Esultanza – E’ la partita che immaginavo, solo a pensare all’esultanza mi veniva la pelle d’oca. Poi si è realizzato tutto ed è stato fantastico, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Segreto – Siamo tutti partecipi, questo è il bello. Chi gioca dall’inizio o chi subentra ci mette l’anima. E’ la forza del gruppo, quello di più importante che abbiamo. Stiamo facendo un cammino insieme. Con Bonazzoli ho un grandissimo rapporto, quando ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un altro gol pesante quello di Simone. Un altro gol da tre punti, quelli che permettono alla Salernitana di lasciare gli ultimi tre posti della classifica. I granata sono padroni del proprio destino dopo il successo nel recupero sul Venezia e lo devono al gol del giocatore arrivato a gennaio dal Torino. Proprio Simoneha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Esultanza – E’ la partita che immaginavo, solo a pensare all’esultanza mi veniva la pelle d’oca. Poi si è realizzato tutto ed è stato fantastico, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Segreto – Siamo tutti partecipi, questo è il bello. Chi gioca dall’inizio o chi subentra ci mette l’anima. E’ la forza del gruppo, quello di più importante che abbiamo. Stiamo facendo un cammino insieme. Con Bonazzoli ho un grandissimo rapporto, quando ha ...

