Ucraina, la Russia simula attacchi nucleari (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra in Ucraina assume i contorni di un conflitto nucleare, per ora solo potenziale, ma sempre meno indistinto. La Russia ha infatti svolto lanci elettronici simulati di missili capaci di trasportare testate nucleari. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca in un comunicato. Le forze russe si sono esercitate in attacchi con missili nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Tutto ciò avviene dopo oltre 70 giorni di guerra in Ucraina che la Russia non sta vincendo. Si è trattato di “lanci elettronici” simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare, spiega la nota del ministero della Difesa di Mosca. Oltre 100 soldati hanno partecipato all’esercitazione. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022) La guerra inassume i contorni di un conflitto nucleare, per ora solo potenziale, ma sempre meno indistinto. Laha infatti svolto lanci elettroniciti di missili capaci di trasportare testate. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca in un comunicato. Le forze russe si sono esercitate incon missilinell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Tutto ciò avviene dopo oltre 70 giorni di guerra inche lanon sta vincendo. Si è trattato di “lanci elettronici”ti di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare, spiega la nota del ministero della Difesa di Mosca. Oltre 100 soldati hanno partecipato all’esercitazione. ...

Advertising

Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Commissione Ue: 'Sanzionare Kirill'. Il patriarca: 'La Russia ha difeso i confini'. #ANSA - FrenkMarino : La Transnistria può divenire il nuovo fronte della guerra in #Ucraina? Difficile allo stato attuale, ma la Russia p… - antonio_randino : Putin sta fallendo in Ucraina ma riuscendo a opprimere la Russia: la sua imposizione di un controllo quasi totalita… -