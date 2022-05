Ucraina, a Donetsk e Lugansk annullata da Mosca la parata per la Giornata della Vittoria del 9 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko ha annunciato che, nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk , le autorità russe hanno annullato la parata e la ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko ha annunciato che, nelle autoproclamate repubbliche di, le autorità russe hanno annullato lae la ...

Advertising

reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - MediasetTgcom24 : Ucraina, i russi annullano la parata del 9 maggio in Donetsk e Lugansk #ucraina #russia #mosca #kiev… - TgLa7 : #Ucraina: russi annullano la parata del 9 maggio a #Donetsk e #Lugansk. 'Ma arrivera' il momento di celebrare la vi… - Carla94467390 : RT @reportrai3: La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La vo… - Open_gol : Cosa sta succedendo in Ucraina? ?? Mosca ha annullato la parata del 9 maggio a Donetsk e Lugansk ?? Guerini: «Nessun… -