Stellantis - Trimestre in chiaroscuro: calano le consegne, brillano i ricavi (Di giovedì 5 maggio 2022) Stellantis ha chiuso il primo Trimestre con risultati commerciali contrastanti: le consegne hanno subito un forte calo, ma i ricavi sono cresciuti a doppia cifra grazie al miglior mix di prezzo e prodotto e al contesto valutario favorevole. In particolare, stando a quanto comunicato dal gruppo guidato da Carlos Tavares, sono stati consegnati alla clientela 1,374 milioni di veicoli, il 12% in meno a causa degli eventi avversi che caratterizzano questo momento storico, a partire dalla mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori. Al contrario, il fatturato è balzato del 12% a 41,5 miliardi di euro. I modelli vincenti. Il gruppo ha attribuito la crescita dei ricavi anche alla forza dei nuovi prodotti, tra cui Jeep Grand Cherokee L e Wagoneer/Grand Wagoneer per il Nord America; ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 5 maggio 2022)ha chiuso il primocon risultati commerciali contrastanti: lehanno subito un forte calo, ma isono cresciuti a doppia cifra grazie al miglior mix di prezzo e prodotto e al contesto valutario favorevole. In particolare, stando a quanto comunicato dal gruppo guidato da Carlos Tavares, sono stati consegnati alla clientela 1,374 milioni di veicoli, il 12% in meno a causa degli eventi avversi che caratterizzano questo momento storico, a partire dalla mancata evasione di ordini per l'approvvigionamento di semiconduttori. Al contrario, il fatturato è balzato del 12% a 41,5 miliardi di euro. I modelli vincenti. Il gruppo ha attribuito la crescita deianche alla forza dei nuovi prodotti, tra cui Jeep Grand Cherokee L e Wagoneer/Grand Wagoneer per il Nord America; ...

