Sport in tv oggi (giovedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) oggi giovedì 5 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Intensa serata col grande calcio internazionale: la Roma affronterà il Leicester nella semifinale di ritorno della Conference League, spazio anche alle semifinali di ritorno dell’Europa League. Da non perdere l’avvincente gara-4 della Finale Scudetto di basket femminile tra Virtus Bologna e Schio. Iniziano i tornei di golf della settimana. Prosegue il Masters 1000 di Madrid. Giornata di ottavi di finale per gli uomini, l’Italia sarà grande protagonista con Jannik Sinner (contro Felix Auger-Aliassime) e Lorenzo Musetti (contro Alexander Zverev). Da seguire anche la terza tappa della Quattro Giorni di Dunkerque per il ciclismo, alla vigilia dell’inizio del Giro d’Italia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Intensa serata col grande calcio internazionale: la Roma affronterà il Leicester nella semifinale di ritorno della Conference League, spazio anche alle semifinali di ritorno dell’Europa League. Da non perdere l’avvincente gara-4 della Finale Scudetto di basket femminile tra Virtus Bologna e Schio. Iniziano i tornei di golf della settimana. Prosegue il Masters 1000 di Madrid. Giornata di ottavi di finale per gli uomini, l’Italia sarà grande protagonista con Jannik Sinner (contro Felix Auger-Aliassime) e Lorenzo Musetti (contro Alexander Zverev). Da seguire anche la terza tappa della Quattro Giorni di Dunkerque per il ciclismo, alla vigilia dell’inizio del Giro d’Italia. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli ...

British Masters al via con sette azzurri Molinari al Fargo Wells In Inghilterra oggi si respira aria di Ryder Cup. Sul percorso di The Belfry, quattro volte palcoscenico della contesa tra Europa e USA, prende il via il British Masters che vedrà in campo sette italiani con ... Mourinho, la scommessa già vinta dalla Roma Che torna oggi attuale, alla vigilia di una partita che vede la Roma di Mourinho incarnare le ... qualora lo avessimo dimenticato, che lontano da qui il calcio è un altro sport. E un altro ritmo vitale.