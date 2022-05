Sinner-Auger Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nel contesto degli ottavi di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. L’azzurro ha superato avversari del calibro di Tommy Paul e Alex De Minaur, rischiando peraltro concretamente l’eliminazione contro lo statunitense, ma uscendone trionfante. La mentalità da campione e i colpi da straordinario interprete del tennis contemporaneo proiettano il tennista di San Candido tra i migliori della sua generazione; attenzione però a sottovalutare Auger-Aliassime, a sua volta atleta dalle grandi potenzialità, sebbene le sue caratteristiche non siano esattamente affini al rosso. Dopo aver superato agevolmente Cristian Garin, il canadese punta dritto ai quarti di finale ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Jannikaffronterà Felixnel contesto degli ottavi di finale del tabellone principale deldi. L’azzurro ha superato avversari del calibro di Tommy Paul e Alex De Minaur, rischiando peraltro concretamente l’eliminazione contro lo statunitense, ma uscendone trionfante. La mentalità da campione e i colpi da straordinario interprete del tennis contemporaneo proiettano il tennista di San Candido tra i migliori della sua generazione; attenzione però a sottovalutare, a sua volta atleta dalle grandi potenzialità, sebbene le sue caratteristiche non siano esattamente affini al rosso. Dopo aver superato agevolmente Cristian Garin, il canadese punta dritto ai quarti di finale ...

