Sampdoria, Giovinco ancora out: con la Lazio la coppia d’attacco è obbligata (Di giovedì 5 maggio 2022) Sampdoria, avanti con Caputo e Quagliarella: le ultime sull’attacco della squadra blucerchiata contro la Lazio di Sarri Se il centrocampo della Sampdoria preoccupa Marco Giampaolo, nessun dubbio sull’attacco che – purtroppo – ha giocatori contati a disposizione. Sebastian Giovinco non sembra che sarà della partita, stringe i denti Francesco Caputo e ci sarà Fabio Quagliarella. Caputo convive con una micro-frattura al mignolo del piede che è in via di guarigione e ha giocato il derby con una infiltrazione: contro la Lazio stringerà i denti e ci sarà. Quagliarella è in salute e in palla, si sta allenando bene ed è pronto. Vladyslav Supryaga spera di riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio entro la fine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022), avanti con Caputo e Quagliarella: le ultime sull’attacco della squadra blucerchiata contro ladi Sarri Se il centrocampo dellapreoccupa Marco Giampaolo, nessun dubbio sull’attacco che – purtroppo – ha giocatori contati a disposizione. Sebastiannon sembra che sarà della partita, stringe i denti Francesco Caputo e ci sarà Fabio Quagliarella. Caputo convive con una micro-frattura al mignolo del piede che è in via di guarigione e ha giocato il derby con una infiltrazione: contro lastringerà i denti e ci sarà. Quagliarella è in salute e in palla, si sta allenando bene ed è pronto. Vladyslav Supryaga spera di riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio entro la fine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, scelte obbligate per Giampaolo verso la #Lazio ?? - infoitsport : Sampdoria, Giampaolo è sempre senza Giovinco: le ultime dall'allenamento di Bogliasco - infoitsport : SAMPDORIA - Proseguono i percorsi di recupero di Gabbiadini e Giovinco - laziofans : Sampdoria, infortunio per Sensi: salta la Lazio come Giovinco e Gabbiadini: Sabato sera sarà tempo di Lazio-Sampdor… - TMWSampdoria : Sampdoria, Gabbiadini e Giovinco proseguono recupero. Domani pomeridiano -