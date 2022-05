Salernitana-Venezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Venezia, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Questa partita si gioca dopo un incredibile iter giudiziario: inizialmente non giocata per via del Covid, dopo diversi ricorsi persi dai lagunari si deve scendere in campo. E i campani possono davvero, con una vittoria, trovare una fetta di salvezza. Fischio d’inizio alle ore 18 di giovedì 5 maggio. Salernitana-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la ventesima giornata di. Questa partita si gioca dopo un incredibile iter giudiziario: inizialmente non giocata per via del Covid, dopo diversi ricorsi persi dai lagunari si deve scendere in campo. E i campani possono davvero, con una vittoria, trovare una fetta di salvezza. Fischio d’inizio alle ore 18 di giovedì 5 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel. SportFace.

