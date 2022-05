Sai tenere un segreto? Lo studio che sconvolge le tue convinzioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Quanti di noi nella vita hanno raccontato un segreto con la speranza che non venisse divulgato? Quante volte abbiamo detto la frase… mi raccomando non dirlo a nessuno?… Alzi la mano chi non ha mai fatto una cosa del genere, penso quasi nessuno! Gli studiosi hanno cercato di capire se i segreti che raccontiamo vengono mantenuti e se è davvero il caso di confidarsi. I risultati sono impensabili! Si può mantenere un segreto? – curiosauro.itUn segreto dovrebbe rimanere tale… … quindi sarebbe il caso di non raccontarlo a nessuno. Ma siamo esseri umani sociali, che a volte hanno bisogno di sfogarsi, di conseguenza è normale parlare con le persone e confidarsi. Ma da cosa dipende la riservatezza o meno di chi ci ascolta? Gli psicologi provano a rispondere mettendo in campo il carattere delle persone e la ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 5 maggio 2022) Quanti di noi nella vita hanno raccontato uncon la speranza che non venisse divulgato? Quante volte abbiamo detto la frase… mi raccomando non dirlo a nessuno?… Alzi la mano chi non ha mai fatto una cosa del genere, penso quasi nessuno! Glisi hanno cercato di capire se i segreti che raccontiamo vengono mantenuti e se è davvero il caso di confidarsi. I risultati sono impensabili! Si può manun? – curiosauro.itUndovrebbe rimanere tale… … quindi sarebbe il caso di non raccontarlo a nessuno. Ma siamo esseri umani sociali, che a volte hanno bisogno di sfogarsi, di conseguenza è normale parlare con le persone e confidarsi. Ma da cosa dipende la riservatezza o meno di chi ci ascolta? Gli psicologi provano a rispondere mettendo in campo il carattere delle persone e la ...

ellieschaos : Tu sì che sai tenere il posto da bias <3 - JediPerLItalia : @LouD__________ Beh perché prima di tutto la Russia non ha mai detto oltre quelle cose cosa volesse, a nessuno nemm… - NotSafeForWooo : RT @quelladeicorvi: Quei momenti dove non sai dove tenere le mani, e le metti in tasca, e le nascondi sotto le braccia incrociate, e le las… - GiaccAvv : @Campanelli11 @SCUtweet @willy_signori Chi si affida ad un altro calcio lo fa comprando giocatori dai 60 mil. in su… - SonciniFlaviana : se non sai tenere a bada i tuoi ospiti e se il trash ormai è diventato il punto di forza sarebbe meglio ti ritirass… -

Come sbloccare telefono OPPO ... ma non sai proprio come fare. Non ti preoccupare, sono qui proprio per aiutarti. La prima cosa che ... Per poter forzare il riavvio del dispositivo non devi far altro che tenere premuto a lungo (oltre ... Parla Fedez: 'Dopo il tumore, ho cambiato (anche) il rapporto coi soldi: prima erano l'unico obiettivo...' 'E sai perché non ha senso Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, ... grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie ... Punto Informatico ... ma nonproprio come fare. Non ti preoccupare, sono qui proprio per aiutarti. La prima cosa che ... Per poter forzare il riavvio del dispositivo non devi far altro chepremuto a lungo (oltre ...'Eperché non ha senso Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, ... grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto peralto il morale. Grazie ... Sai qual è la password più usata dai dirigenti