Rompicapo | riesci a rispondere alla domanda? Sei un genio!

Leggi su formatonews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Siete in grado di risolvere questo indovinello in poco tempo? Metteteviprova con noi e provate aa questa. Sul web si trovano tanti indovinelli, tutti diversi tra di loro. La risposta non è, forse, così scontata e per arrivarci bisogna prendersi tutto il tempo necessario. Ci sono molti indizi che ci possono far giungeresoluzione in modo rapido, ma non tutti riescono a coglierli. Quello che dovremmo fare è ragionare in modo logico, cercando di arrivaresoluzione che noi riteniamo essere quella corretta. Indovinello:a risolvere questo quesito? (Fonti Web)fine, gli indovinelli non sono altro che semplici brevi scritti, che possono essere in rima o meno, nei quali ci sono alcuni indizi che ci fanno capire ...