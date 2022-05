Per la segnalazione di problemi al sito INPS c’è il sito dedicato, come procedere (Di giovedì 5 maggio 2022) Non sono rari i problemi al sito INPS. La piattaforma dell’istituto previdenziale è spesso soggetta ad anomalie di natura tecnica che non raramente bloccano del tutto le attività dei comuni cittadini. Sarà anche per questo motivo che è stata appena lanciata una sezione del sito INPS dedicata esclusivamente alla segnalazioni di difficoltà ed errori riscontrati nelle più disparate parti della piattaforma. Si tratta dunque di uno strumento utile che consentirà di superare malfunzionamenti in più breve tempo, grazie al contributo dell’utenza come all’attività dei diversi esperti informatici in campo per il servizio (il progetto nasce infatti dalla collaborazione della stessa INPS con l’agenzia pubblica Da una , ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Non sono rari ial. La piattaforma dell’istituto previdenziale è spesso soggetta ad anomalie di natura tecnica che non raramente bloccano del tutto le attività dei comuni cittadini. Sarà anche per questo motivo che è stata appena lanciata una sezione deldedicata esclusivamente alla segnalazioni di difficoltà ed errori riscontrati nelle più disparate parti della piattaforma. Si tratta dunque di uno strumento utile che consentirà di superare malfunzionamenti in più breve tempo, grazie al contributo dell’utenzaall’attività dei diversi esperti informatici in campo per il servizio (il progetto nasce infatti dalla collaborazione della stessacon l’agenzia pubblica Da una , ...

Advertising

takethedate : @formichenews @MinisteroDifesa @SM_Difesa @guerini_lorenzo @giorgiomule @FondazioneIcsa @UNI_FIRENZE @MinDiPaola… - amsa_spa : @A_5170 Ciao, grazie per la segnalazione. Siamo intervenuti, rimuovendo gli oggetti abbandonati. - darlaspesso : Davvero? @franciungaro: '@SMItechnologies @cesarecosta ??Un evento da non perdere, grazie @lucarallo per la segnalaz… - gruppoiren : @BaciSabri @lorusso_stefano @twitorino Ciao @BaciSabri, grazie per i tuoi messaggi. Ti ricordiamo che stai scrivend… - RomanatoM : RT @Ussignur_: @frustax @Flaviaventosole è proprio per questo rispetto di voi e delle vostre vite che vi abbiamo consigliato di non farlo,… -