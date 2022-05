Offesero il bar del paese su Facebook | assolti dopo 8 anni di processo 

Leggi su agi

(Di giovedì 5 maggio 2022) AGI – Ottodi indagini e processo per una diffamazione vianonostante la polizia giudiziaria avesse sollecitato la Procura di Monza ad archiviare già nel 2015,i primi accertamenti seguiti alla denuncia, perché i presunti autori del reato non sarebbero mai stati identificabili. A riferire all'AGI della vicenda è l'avvocato Barbara Indovina, anche docente di informatica alla facoltà di Legge della Bocconi, che difendeva alcuni degli indagati. I fatti: sul gruppo social di un piccoloa nord di Milano, in un flusso di ricordi sui tempi che furono, quattordici persone esprimono commenti poco lusinghieri su un vecchio bar degliOttanta i cui gestori se la prendono a male e si rivolgono alla giustizia. Perché sono condanne quasi impossibili Vengono convocati uno a uno come ...