Napoli | Lobotka | “Scudetto? Ci riproveremo l’anno prossimo Contenti di essere in Champions”

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss, facendo un bilancio della stagione che sta per volgere al termine: "Siamo Contenti di aver centrato l'obiettivo Champions. Ovviamente lo Scudetto era un sogno e siamo molto dispiaciuti di non essere riusciti a restare in alto fino alla fine. Ora vogliamo vincere le tre gare che restano e consolidare il terzo posto. Proveremo a dare il massimo fino alla fine, a partire dalla prossima sfida contro un avversario molto forte come il Torino". Su Spalletti, invece, lo slovacco ha detto: "E' stato molto importante. Ha avuto fiducia in me fin dall'inizio e per un calciatore ciò è fondamentale". Infine, Lobotka ha parlato degli obiettivi dei partenopei in vista della prossima stagione.

