Napoli | al club piace Juan Musso | le ultime news

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè alla costante ricerca di nuovi talenti in vista della prossima stagione. Blindato il posto in Champions League, ora bisognerà puntare in alto. Da Bergamo arrivano delle novità in merito a, portiere classe 1994.può lasciare l’Atalanta Stando a Tuttoatalanta.com,potrebbe lasciare la squadra bergamasca per approdare altrove. L'articolo

Advertising

SiamoPartenopei : CorSport - Club inglesi su Rrahmani: contromossa Napoli - Daniele64181695 : @paolobertolucci Tecnico di 1 livello sa gestire il gruppo ed è abituato alle grandi sfide ma le partite le determi… - ansacalciosport : Quarantena non rispettata:Tfn,prosciolti Napoli e De Laurentiis. N.1 club era stato deferito con medico, anche lui… - VELOSPORT1960 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Club inglesi interessati ad Amir Rrahmani, ma il Napoli è pronto a rinnovargli il contratto -

CalcioNapoli24

Ostigard -, le ultime Dell'interesse deldi De Laurentiis per Ostigard , ha parlato anche l'edizione odierna di Repubblica che ha svelato come gli azzurri seguano con interesse la pista ...Il messaggio subliminale è arrivato al. Così Pinto ha immediatamente stoppato ogni velleità di ... Questa sera la formazione dovrebbe essere quella schierata nel primo tempo a: Zaniolo e ... CorSport - Club inglesi su Rrahmani: contromossa Napoli CALCIOMERCATO NAPOLI – Non solo Aaron Hickey ... Un dato molto interessante è la scadenza del suo contratto, il 2023, ciò significa che le richieste el club di appartenenza non potranno essere troppo ...Koulibaly Ti svelo che quando ero al Genoa, nel periodo di Gasperini, lo segnalai al club, quando era in Belgio, il Napoli però fu più rapido a prenderlo. Se non mi sbaglio intorno ai 6 milioni. In ...