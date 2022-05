(Di giovedì 5 maggio 2022) È "Drammatica la condizione dei bambini che vivono oggi in zone di conflitto armato. Sono cronache di diritti calpestati, di infanzie negate, di vite spezzate che non ci possono lasciare indifferenti. ...

Agenzia askanews

E il Monito lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia."La cooperazione internazionale è, infatti, un ...... alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, dei Vice Presidenti del Senato e ... radicata e presente ovunque con un'particolare al sostegno dei piccoli Comuni italiani. ... Mattarella: attenzione a rischio sfruttamentominori da Ucraina Roma, 5 mag. (askanews) - È 'Drammatica la condizione dei bambini che vivono oggi in zone di conflitto armato. Sono cronache di diritti ...Poste Italiane compie 160 anni di vita trascorsi in costante sintonia con il Paese, contribuendo allo sviluppo socio-economico e alla modernizzazione dell’Italia, dalla sua costituzione in Stato Unita ...