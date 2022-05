Long Covid, come affronteremo la lunga coda della pandemia? (Di giovedì 5 maggio 2022) Ad oggi sul territorio italiano sono almeno 120 le strutture per la gestione dei pazienti nella fase del Long Covid. I primi dati diffusi dal progetto dell'Istituto superiore di sanità sottolineano l'importanza di un approccio multidisciplinare Leggi su wired (Di giovedì 5 maggio 2022) Ad oggi sul territorio italiano sono almeno 120 le strutture per la gestione dei pazienti nella fase del. I primi dati diffusi dal progetto dell'Istituto superiore di sanità sottolineano l'importanza di un approccio multidisciplinare

