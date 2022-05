Drew McIntyre: “In passato ho sofferto di problemi mentali, bisogna aprirsi e affrontarli!” (Di giovedì 5 maggio 2022) Drew McIntyre è un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. Sin dal pay per view della Royal Rumble dell’anno scorso, Drew è stato presente nel giro del WWE Championship e questo include numerosi match per il titolo contro Bobby Lashley. Ha perso contro lui al pay-per-view Hell In A Cell e questo ha messo fine alla sua permanenza nel quadro del WWE Champion. In ambito sociale, lo scozzese si distingue sempre. La WWE ha recentemente aderito alla campagna Seize the Awkward dell’Ad Council per sensibilizzare sui problemi di salute mentale. Drew, una delle superstar più toste dell’intero roster, ha condiviso brevemente le sue battaglie a proposito della ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022)è un ex due volte WWE Champion ed è stato il volto della compagnia durante l’era pandemica come campione. Inoltre, non ha mai paura di dare consigli ai suoi pari ogni volta che è necessario. Sin dal pay per view della Royal Rumble dell’anno scorso,è stato presente nel giro del WWE Championship e questo include numerosi match per il titolo contro Bobby Lashley. Ha perso contro lui al pay-per-view Hell In A Cell e questo ha messo fine alla sua permanenza nel quadro del WWE Champion. In ambito sociale, lo scozzese si distingue sempre. La WWE ha recentemente aderito alla campagna Seize the Awkward dell’Ad Council per sensibilizzare suidi salute mentale., una delle superstar più toste dell’intero roster, ha condiviso brevemente le sue battaglie a proposito della ...

