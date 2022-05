Da Snapchat arriva una piccola grande gioia: Pixy, il selfie drone che fa video e foto (Di giovedì 5 maggio 2022) Una piattaforma che conosciamo molto bene tutti noi ha costruito un drone tanto particolare quanto speciale; il funzionamento dello strumento può avere luogo soltanto con l’applicazione con cui è collegato, il che vale a dire che sarà necessario scaricarla. Ma con che caratteristiche si propone a tutti noi? Ecco Pixy, il tanto desiderato drone dai ragazzi – Computermagazine.itDurante lo Snap Partner Summit, il suo evento annuale dedicato agli sviluppatori, la società di Santa Monica ha annunciato Pixy, un drone “tascabile” progettato per essere utilizzato con il social network Snapchat. Un prodotto del genere di per se non sarebbe troppo originale, ma ciò che lo rende interessante è che sia prettamente collegato all’applicazione per smartphone. LEGGI ANCHE: Xiaomi, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Una piattaforma che conosciamo molto bene tutti noi ha costruito untanto particolare quanto speciale; il funzionamento dello strumento può avere luogo soltanto con l’applicazione con cui è collegato, il che vale a dire che sarà necessario scaricarla. Ma con che caratteristiche si propone a tutti noi? Ecco, il tanto desideratodai ragazzi – Computermagazine.itDurante lo Snap Partner Summit, il suo evento annuale dedicato agli sviluppatori, la società di Santa Monica ha annunciato, un“tascabile” progettato per essere utilizzato con il social network. Un prodotto del genere di per se non sarebbe troppo originale, ma ciò che lo rende interessante è che sia prettamente collegato all’applicazione per smartphone. LEGGI ANCHE: Xiaomi, ...

