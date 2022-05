Colpo salvezza della Salernitana | battuto il Venezia 2-1

(Di giovedì 5 maggio 2022) La squadra di Davide Nicola vince, tra le mura dello stadio 'Arechi', lo scontrocon il, recupero20ª giornata di Serie A ed esce, per la prima volta in stagione, dalla zona retrocessione. Per i padroni di casa sblocca Bonazzoli su rigore dopo 7’, nella ripresa Henry pareggia al 13' ma poco dopo, al 22', la risolve Verdi, entrato in campo da poco più di 5 minuti. Per ilsi tratta10ª sconfitta di fila, resta ultimo a quota 22 ed è a un passo dalla Serie cadetta, mentre la squadra di Nicola, con 10 punti nelle ultime 4 partite, sale al 17° posto con 29 punti adesso ha il destino nelle proprie mani e domenica è attesa da un nuovo scontro diretto, con il Cagliari che la segue in classifica a un punto di distanza. Sui social molti tifosi del Napoli hanno esultato ...

La Salernitana vince, tra le mure amiche dello stadio 'Arechi', lo scontrocon il Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A ed esce, per la prima volta in stagione, dalla zona retrocessione. Per i padroni di casa sblocca Bonazzoli su rigore dopo 7', ...Sepe, già protagonista con una serie di interventi, respinge ildi testa di Caldara ma non può opporsi al tap - in di Henry: 1 - 1. La Salernitana riparte all'attacco e al 67 trova il ...