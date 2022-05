Casa Bianca contro Nyt: 'Non forniamo intelligence con l'intento di uccidere generali russi' (Di giovedì 5 maggio 2022) Verità o menzogna? Le rivelazioni del Nyt fanno discutere: 'Gli Stati Uniti forniscono intelligence sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, non forniamo intelligence con l'intento ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Verità o menzogna? Le rivelazioni del Nyt fanno discutere: 'Gli Stati Uniti fornisconosul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese, noncon l'...

