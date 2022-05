Bambina di 3 anni dimenticata sul bus per 6 ore: in condizioni gravi, ma ora “respira da sola” (Di giovedì 5 maggio 2022) Una Bambina di 3 anni è stata lasciata diverse ore in un bus parcheggiato sotto al sole. La piccola è fortunatamente sopravvissuta, venendo rianimata e trasportata tempestivamente in ospedale, attualmente la prognosi sembra positiva, stando alle dichiarazioni della nonna. La temperatura massima registrata nella giornata è stata di 29 gradi, mentre la piccola avrebbe trascorso almeno 6 ore chiusa nel bus. Bimba di 3 anni dimenticata nel bus per 6 ore La vicenda risale al 4 maggio ed è capitata nel Queensland in Australia. Secondo la ricostruzione fatta dall’ispettore investigativo sembra che la Bambina di 3 anni, Nevaeh, sia stata prelevata dal bus attorno alle 9 del mattino, era l’unica passeggera e sarebbe dovuta arrivare al centro per l’infanzia davanti al quale è stata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Unadi 3è stata lasciata diverse ore in un bus parcheggiato sotto al sole. La piccola è fortunatamente sopravvissuta, venendo rianimata e trasportata tempestivamente in ospedale, attualmente la prognosi sembra positiva, stando alle dichiarazioni della nonna. La temperatura massima registrata nella giornata è stata di 29 gradi, mentre la piccola avrebbe trascorso almeno 6 ore chiusa nel bus. Bimba di 3nel bus per 6 ore La vicenda risale al 4 maggio ed è capitata nel Queensland in Australia. Secondo la ricostruzione fatta dall’ispettore investigativo sembra che ladi 3, Nevaeh, sia stata prelevata dal bus attorno alle 9 del mattino, era l’unica passeggera e sarebbe dovuta arrivare al centro per l’infanzia davanti al quale è stata ...

Advertising

liamazzola : @87miste Che età ha la bambina? La neuropsichiatra infantile ci disse che fino ai 3 anni “è normale”. Mia figlia fino a 25 mesi… incubo - Carmenterra24 : @SimoPillon Sono partecipe a questo obiettivo in quanto vittima di un'ingiustizia da parte del tribunale dei minori… - gxallavichx : Capisco che vi preoccupiate per lei ma è una sua scelta e non è una bambina. Si dice tanto che i sedicenni devono e… - mjrrorbxll : @youhatemario esattoo, se tu a vent'anni vuoi postare le tettone e aprire of cazzi tuoi, ma perché devi incitare una bambina a farlo - susy_DV7 : La bambina diventata famosa per questa GIF si è tolta la vita a 16 anni... #KailaPosey ?? -