Andrea Belotti | Urbano Cairo torna a parlare di calciomercato

Commenta per primo Non c'è giornalista o tifoso del Toro che questa sera non vorrebbe poter leggere nella mente di(foto Ansa). Chissà cosa gli ha lasciato dentro la giornata di oggi, per lui una vera e propria full immersion nell'affetto del popolo granata, dimostrato con applausi e cori prima al ...Brividi a Superga quando il capitano del Torino di oggiha letto a voce alta i nomi dei caduti nella tragedia avvenuta il 4 maggio di 73 anni fa. Nel terribile schianto morirono 31 persone tra giocatori del Grande Torino, dirigenti e tecnici,...Il Gallo si emoziona davanti a un bambino che lo invita a rimanere. Alla lapide, declama con solennità i nomi dei 31 caduti ...“Ne abbiamo parlato moltissimo – ha aggiunto il patron granata – adesso non parliamone più e magari succede qualcosa”. Dal Filadelfia e da Superga, Belotti ha fatto il pieno d’affetto e d’amore della ...