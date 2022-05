Von der Leyen a Strasburgo: stop a petrolio russo entro sei mesi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Imposizione di un divieto delle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue, con attuazione graduale entro sei mesi per il greggio ed entro la fine dell'anno per i prodotti raffinati, e nuove ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Imposizione di un divieto delle importazioni didalla Russia nell'Ue, con attuazione gradualeseiper il greggio edla fine dell'anno per i prodotti raffinati, e nuove ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - pietroraffa : == von der Leyen:'Oggi il Cremlino ha fallito ancora una volta nella sua tentativo di dividere gli Stati membri. L'… - silvia_sb_ : Quelli che se dici qualcosa sui loro beniamini ti accusano diffamazione mentre i suddetti insultano quotidianamente… - AleksL74 : RT @ImolaOggi: Consentite solo le #fakenews atlantiste. Von der Leyen: stop a 3 emittenti russe nella UE (ieri, per ingannare i babbioni, f… - IsabelSponza77 : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… -