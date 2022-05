Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 3 MAGGIOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDI’ 4 MAGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA PRESTARE ATTENZIONE SULL AUTOSTRADAFIRENZE LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DELLA PERDITA DI CARICO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA ALTEZZA TRIONFALE E PIU AVANTI TRA GLI SVINCOLI BOCCEA E AURELIA MENTRE SI RALLENTA NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA SVINCOLOTERAMO RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO LUNGHI ...