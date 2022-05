Un muro a coprire la porta, ma lo schema è da applausi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Punizione a due in area di rigore: c'è un muro di giocatori a coprire la porta, ma lo schema della squadra avversaria inganna tutti e arriva il gol. Le immagini arrivano dalla Russia Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Punizione a due in area di rigore: c'è undi giocatori ala, ma lodella squadra avversaria inganna tutti e arriva il gol. Le immagini arrivano dalla Russia

Advertising

stormi1904 : RT @mimosaosa: @newyorker01 @stormi1904 Com'era, com'è stato ridotto. 10 anni per coprire l'orrore del muro scrostato per errori nel rifaci… - mimosaosa : @newyorker01 @stormi1904 Com'era, com'è stato ridotto. 10 anni per coprire l'orrore del muro scrostato per errori n… -