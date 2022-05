Uccide moglie e figlia a martellate, chi è Alessandro Maja: 'Professionista affermato e uomo mite' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un perfetto insospettabile, Alessandro Maja . Nessuno, tra chi lo conosceva, poteva immaginare che il noto architetto , con uno studio in centro a Milano, si potesse trasformare in un assassino. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un perfetto insospettabile,. Nessuno, tra chi lo conosceva, poteva immaginare che il noto architetto , con uno studio in centro a Milano, si potesse trasformare in un assassino. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di Varese, i fam… - PupiaTv : Uccide a martellate moglie e figlia nel sonno e ferisce l’altro figlio, poi tenta di darsi fuoco… - MicaelaGattaP : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - LazarKaganovic9 : Una povera donna che lavorava in Herbalife e faceva gli auguri a Miguel Bose per il compleanno. Chissà cos'ha spin… - klaretta2006 : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. -