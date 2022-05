Trattava la moglie come una schiava | imam condannato a due anni e tre mesi a Torino

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) «La cultura marocchina ha usanze e tradizioni ben precise. Tuttavia, se ci si si trasferisce in Italia, certe condotte non possono essere riconosciute né pretese». Così auna di 40è statoa duee tredi carcere perché malla. Ha privato la donna di ogni libertà, confinandola tra le mura domestiche: le era vietato di uscire con le amiche e di indossare abiti occidentali. Quando c’erano ospiti non poteva sedere a tavola con gli altri commensali ma doveva mangiare in una stanza separata. Non poteva neppure decidere cosa guardare alla tv. Quando provava a ribellarsi, veniva picchiata e insultata dal marito.: “Certe pratiche in Italia sono ...