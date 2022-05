Sciarpe in seta con le camelie del Parco Reale della Reggia di Caserta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La camelia del Parco Reale della Reggia di Caserta è una fonte continua di ispirazione. Dopo essere stata “musa” di regine, re e artisti, la pianta è stata scelta dalla maison M. Cilento & F.llo ?1780 per una collezione di Sciarpe in seta. Quale occasione migliore della festa della mamma per regalare un simbolo così prezioso del patrimonio culturale italiano? ??Il Museo Reggia di Caserta, in linea con la propria mission di istituto al servizio della società e del suo sviluppo, sostiene le eccellenze del territorio promuovendo la cultura in tutte le sue forme. Le Sciarpe, in chiffon in seta, sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La camelia deldiè una fonte continua di ispirazione. Dopo essere stata “musa” di regine, re e artisti, la pianta è stata scelta dalla maison M. Cilento & F.llo ?1780 per una collezione diin. Quale occasione migliorefestamamma per regalare un simbolo così prezioso del patrimonio culturale italiano? ??Il Museodi, in linea con la propria mission di istituto al serviziosocietà e del suo sviluppo, sostiene le eccellenze del territorio promuovendo la cultura in tutte le sue forme. Le, in chiffon in, sono ...

