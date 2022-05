Santi Mina shock: condannato a 4 anni di carcere per abusi sessuali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale di Almería ha condannato Santi Mina, 26enne attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di reclusione per aver abusato sessualmente di una donna il 18 giugno 2017 a Mojácar, dove si trovava ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale di Almería ha, 26enne attaccante del Celta Vigo, a quattrodi reclusione per aver abusato sessualmente di una donna il 18 giugno 2017 a Mojácar, dove si trovava ...

