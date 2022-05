(Di mercoledì 4 maggio 2022)– Oggi, il CEO della compagnia unghereseAir, József Váradi, ha incontrato l’amministratore delegato e la presidente di SAC, Nico Torrisi e Giovanna Candura.Durante l’, al quale ha preso parte anche Robert Carey, president del vettore, si è discusso dei brillanti risultati ottenuti daAir presso lo scalo catanese e soprattutto delle future prospettive di sviluppo per il sistema aeroportuale: prospettive che riguarderanno non solo l’attivazione die interma anche l’aumento degli aeromobili basati. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Sac: incontro con Ceo di Wizz Air, nuove rotte nazionali da Catania e Comiso

