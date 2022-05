Piscine termali con vista a 360° sulle Alpi tirolesi dell'Austria, 850 Km di ciclabili nella Valle di Ötztal, una fitta rete di sentieri per il trekking. E una tessera per muiversi gratis (Di mercoledì 4 maggio 2022) Immaginate una bella palestra con corsi yoga o di allenamento diversi ogni ora, piscina, spa, sauna, bagno turco, idromassaggi e zone relax. Ora moltiplicate la visione per 22 mila meri quadrati interamente dedicati al benessere. Aggiungete una superba cornice di montagne e boschi. Ecco un luogo dove lasciarsi alle spalle lo stress e sgombrare la mente da ogni pensiero: l’Aqua Dome-Tirol Therme Längenfeld (aqua-dome.at), hotel 4 stelle superior in Tirolo, a Längenfeld, Valle di Ötztal (oetztal.it, oetztal.com), regione a sud dell’Austria. Hallstatti, il paesino di Frozen guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Immaginate una bella palestra con corsi yoga o di allenamento diversi ogni ora, piscina, spa, sauna, bagno turco, idromassaggi e zone relax. Ora moltiplicate la visione per 22 mila meri quadrati interamente dedicati al benessere. Aggiungete una superba cornice di montagne e boschi. Ecco un luogo dove lasciarsi alle spalle lo stress e sgombrare la mente da ogni pensiero: l’Aqua Dome-Tirol Therme Längenfeld (aqua-dome.at), hotel 4 stelle superior in Tirolo, a Längenfeld,di(oetztal.it, oetztal.com), regione a sud. Hallstatti, il paesino di Frozen guarda le foto ...

Advertising

EvolutionTravel : Ti scopriamo il posto ideale per trascorrere una vacanza in pieno relax o in compagnia romantica: il Lago di Bled,… - paturzopaola : @geostratigiki @kalaitzidiskost Adoro le piscine termali qui da me c'è la fantastica Ischia dove appena posso mi re… -