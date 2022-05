Petrocelli non si schioda: «Resto presidente, rappresento un pezzo l’Italia che il Parlamento ignora» (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Io rimango presidente perché credo di dover rappresentare un pezzo di Paese che nel Parlamento italiano non è rappresentato. Perché non devo rimanere alla presidenza della Commissione Esteri se rappresento il pensiero sul tema specifico di buona parte degli italiani?». Come riporta l’Adnkronos, a parlare è il presidente della Commissione Affari Esteri al Senato Vito Petrocelli, stasera in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari nel servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti. Petrocelli, le polemiche Il senatore grillino ha suscitato numerose polemiche fuori e dentro il Movimento 5 Stelle con cui è stato eletto, in primis per aver disertato la seduta congiunta con il premier ucraino Volodymyr ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Io rimangoperché credo di dover rappresentare undi Paese che nelitaliano non è rappresentato. Perché non devo rimanere alla presidenza della Commissione Esteri seil pensiero sul tema specifico di buona parte degli italiani?». Come riporta l’Adnkronos, a parlare è ildella Commissione Affari Esteri al Senato Vito, stasera in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari nel servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti., le polemiche Il senatore grillino ha suscitato numerose polemiche fuori e dentro il Movimento 5 Stelle con cui è stato eletto, in primis per aver disertato la seduta congiunta con il premier ucraino Volodymyr ...

