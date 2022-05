LIVE Sinner-De Minaur 6-4 2-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi in avvio di secondo set (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 15-40 Brutto errore di rovescio di De Minaur, ci sono due importanti palle break in favore di Sinner! 15-30 Cerca di uscire dallo scambio con il lungolinea di rovescio l’australiano, che non trova il campo. 15-15 Cattivo rimbalzo che tradisce De Minaur. 15-0 Fuori di poco la difesa di Jannik. 2-1 Game Sinner. Altro ottimo servizio dell’azzurro, che si rimette a condurre in questo avvio di secondo set. 40-0 Lunga la risposta di dritto dell’australiano, arrivano tre palle del 2-1 Sinner. 30-0 Disastro De Minaur, che manda in corridoio una comodissima volèe di dritto. 15-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A15-40 Brutto errore di rovescio di De, ci sono due importanti palle break in favore di! 15-30 Cerca di uscire dallo scambio con il lungolinea di rovescio l’australiano, che non trova il campo. 15-15 Cattivo rimbalzo che tradisce De. 15-0 Fuori di poco la difesa di Jannik. 2-1 Game. Altro ottimoo dell’azzurro, che si rimette a condurre in questodiset. 40-0 Lunga la risposta di dritto dell’australiano, arrivano tre palle del 2-1. 30-0 Disastro De, che manda in corridoio una comodissima volèe di dritto. 15-0 ...

