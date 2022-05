(Di mercoledì 4 maggio 2022) In occasione di, ultima gara della stagione 2021/22 della Serie BKT, ilCalcio omaggerà nuovamenteMirkoe Giacomo, che hanno annunciato nei giorni scorsi l’addio al calcio giocato. Sulla maglia della prima muta da gara utilizzata (si giocherà in bianco, con la divisa bianca, grigia e verde dedicata alla città di) sarà presente una speciale patch “” con i nomi dei due calciatori, grandi protagonisti della storia recente del Club. Lesaranno poi messe in vendita dall’associazione Live Onlus e il ricavato sarà devoluto in beneficienza. Powered by WPeMatico

Advertising

udine20 : LECCE-PORDENONE: SULLE MAGLIE DEI RAMARRI IL “GR4Z1E” A CAPITAN STEFANI E BINDI - - infoitsport : Quanta fatica fa il Lecce per segnare al Pordenone - infoitsport : Lecce-Pordenone, testacoda delle difese - infoitsport : Lecce, verso Pordenone: oggi allenamento a porte aperte davanti ai tifosi - infoitsport : Lecce-Pordenone: in arrivo altri mille biglietti. Si va verso la riapertura della prevendita e l'annullamento -

Venerdì sera ilva in Serie A se batte il, ma anche se pareggia e una tra Monza a Cremonese non vince, o se perde, ma solo se Monza e Cremonese non vincono. Il Monza viene promosso se ......Forlì - Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia La Spezia L'Aquila Latina...Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia...Il Pordenone, invece, al Lecce di recente ha creato problemi, come ad esempio nella scorsa stagione, quando impose lo 0-0 allo stadio di via del Mare. I salentini quest’anno vantano la miglior ...Il Lecce giocherà contro il già retrocesso Pordenone; il Monza contro il Perugia, che deve recuperare tre punti per andare ai playoff; la Cremonese contro il Como, già salvo e storico rivale regionale ...