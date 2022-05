Ibrahimovic: «Sono vicino alla linea di porta e ho un po’ paura: che farò quando mi fermerò?» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato un’intervista a Espn. Ha parlato della responsabilità che sente nell’aiutare la squadra a vincere. “Penso che più uno è vecchio e più ha esperienza. Ho imparato tanto nella mia carriera da altri giocatori con cui ho giocato e dagli allenatori che ho avuto. alla mia età è il momento di dare qualcosa indietro. Nel nostro spogliatoio ci Sono tanti giovani, io cerco di aiutare tutti e di essere il leader a mio modo sia dentro che fuori dal campo”. Sugli infortuni: “Ovviamente Sono frustrato perché vorrei essere sul campo in ogni partita. Io amo giocare le partita, l’adrenalina che ho quando vado in campo è incredibile. Se non posso giocare, cerco di aiutare la squadra in un altro modo, dando supporto ai miei compagni. La cosa più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccante del Milan, Zlatan, ha rilasciato un’intervista a Espn. Ha parlato della responsabilità che sente nell’aiutare la squadra a vincere. “Penso che più uno è vecchio e più ha esperienza. Ho imparato tanto nella mia carriera da altri giocatori con cui ho giocato e dagli allenatori che ho avuto.mia età è il momento di dare qualcosa indietro. Nel nostro spogliatoio citanti giovani, io cerco di aiutare tutti e di essere il leader a mio modo sia dentro che fuori dal campo”. Sugli infortuni: “Ovviamentefrustrato perché vorrei essere sul campo in ogni partita. Io amo giocare le partita, l’adrenalina che hovado in campo è incredibile. Se non posso giocare, cerco di aiutare la squadra in un altro modo, dando supporto ai miei compagni. La cosa più ...

