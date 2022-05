Fosca Innocenti 2 | Vanessa Incontrada annuncia il primo ciak

(Di mercoledì 4 maggio 2022)2,l’inizio delle riprese: in arrivo nuove sfide investigative ma anche sentimentali, con il fascinoso oste interpretato da Francesco Arcaper2. Con uno scatto apparso sui suoi profili social,l’inizio delle riprese: una bella notizia per gli appassionati della serie. Proseguono, dunque, le indagini del vicequestore di Arezzo,, alle prese con crimini di provincia che faranno riflettere lei e la sua squadra investigativa declinata quasi tutta al femminile. Nella vita dinon c’è solo il lavoro con i suoi ...

Advertising

occhio_notizie : Vanessa #Incontrada e Francesco #Arca sono di nuovo impegnati sul set della fiction Mediaset #foscainnocenti2 - APAudiovisivi : ??Primo ciak per “#FoscaInnocenti2“! La #fiction è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di @banijaystudios?… - CatelliRossella : Fosca Innocenti, primo ciak seconda stagione con Incontrada - Tv - ANSA - VelvetMagIta : #FoscaInnocenti2, sono iniziate le riprese: parola di Vanessa Incontrada #VelvetMag #Velvet - AnnaMancini81 : Fosca Innocenti 2 battuto il primo ciack della serie con Vanessa Incontrada -

Anticipazioni su2, fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca Sono iniziate ad Arezzo le riprese della seconda stagione die dunque l'amata fiction Mediaset prodotta da Banijay ...tornerà con una seconda stagione: Vanessa Incontrada ha difatti ufficializzato l'inizio delle riprese dei nuovi episodi. Attraverso il proprio profilo Instagram, la conduttrice e ...Sono iniziate ad Arezzo le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti e dunque l’amata fiction Mediaset prodotta da Banijay Studios Italy – che vede come interprete principale Vanessa ...Fosca Innocenti 2: sono iniziate le riprese della seconda stagione con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La fiction è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, ...