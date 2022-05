E Romagna | Fdi | ' in circoli Arci si inneggia a omodicio Moro e Br | procura intervenga'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "E' semplicemente vergognoso cheveda affiliata tra i propriuna realtà che decide di ospitare concertinti le brigate rosse e l'assassinio di Aldo. Ed è inaccettabile che i siti istituzionali di promozione turistica del Comune di Reggio Emilia così come della Regione Emiliapubblicizzino questa 'Tunnel', dove si svolgono queste infami attività". Lo dichiara, in una nota, Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia. "Da troppo tempo - avverte l'esponente di Fdi - la sinistra coccola questi ambienti eversivi ed extra parlamentari nel tentativo di recuperare qualche manciata di voti, alimentando una ambiguità che non può e non deve esistere. Non ci limiteremo ad una interrogazione parlamentare finalizzata a chiedere ...

Il Sannio Quotidiano

