“Dopo il tumore ho deciso” Fedez | una grande rinuncia | “Ho capito che è giusto così”

(Di mercoledì 4 maggio 2022), la confessionela malattia. Il rapper ha preferito non rilasciare molte intervisteil periodo immediatamente successivo alla delicata operazione al pancreas. La notizia delche ha colpito il cantante ha decisamente sollevato molta apprensione.hadi rompere il silenzio parlandone nel corso del podcast Muschio Selvaggio. Confessione più che privata da parte diresa al suo pubblico dii followerun periodo decisamente difficile: “Ti faccio un esempio – ha dichiarato– Io, prima di avere il, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni”.ha poi aggiunto: “Mi sono detto che non ha senso. E ...

essersi operato per ilal pancreas le priorità del rapper sono cambiate e anche il suo rapporto con i soldi . L'artista lo confessa in tutta tranquillità mentre parla con il suo ospite, ...Le parole del rapper, colpito daal pancreas, nel corso del podcast 'Muschio ... Fare ginnastica dopo un tumore e durante le terapie Si può, anzi si deve, per vivere meglio Fedez ha confessato a Muschio Selvaggio come sia cambiato il suo rapporto con i soldi dopo che ha scoperto di avere un tumore. Il rapper ha confessato che prima della malattia avrebbe puntato a ...Durante la messa in onda del suo podcast “Muschio Selvaggio”, il rapper torna a parlare del suo tumore e di come è cambiato nei confronti dei soldi. Fedez si lascia andare a delle confessioni durante ...