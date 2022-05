Come stampare una conversione WhatsApp (Di mercoledì 4 maggio 2022) WhatsApp in alcuni caso si sostituisce alle email per lo scambio di informazioni e contenuti ed è quì che può nascere l’esigenza di stampare una conversazione, vediamo Come. stampare una conversazione WhatsApp può essere un esigenza ed è per questo che sono nate alcune App per Android e che per Iphone capaci di abilitare “questa funzione”. stampare conversazione WhatsApp iPhone: Se si possiede un iPad un iPhone o un Mac quello l’app giusta da utilizzare è iMazing. Come funziona? L’applicazione farà un backup delle chat con la possibilità di salvarle anche in formato PDF e successivamente di stamparle . stampare conversazione WhatsApp Android: L’app per Android adatta che effettua le stesse funzioni ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 maggio 2022)in alcuni caso si sostituisce alle email per lo scambio di informazioni e contenuti ed è quì che può nascere l’esigenza diuna conversazione, vediamouna conversazionepuò essere un esigenza ed è per questo che sono nate alcune App per Android e che per Iphone capaci di abilitare “questa funzione”.conversazioneiPhone: Se si possiede un iPad un iPhone o un Mac quello l’app giusta da utilizzare è iMazing.funziona? L’applicazione farà un backup delle chat con la possibilità di salvarle anche in formato PDF e successivamente di stamparle .conversazioneAndroid: L’app per Android adatta che effettua le stesse funzioni ...

