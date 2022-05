Bosch - Hartung | L' elettrico ha la priorità | ma all' idrogeno serve più slancio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Archiviato un 2021 complessivamente positivo, ma pronta a un 2022 in salita a causa dell'attuale contesto socio-economico (con previsioni di crescita già riviste al ribasso), lasi prepara a una netta sferzata nel business dell', ritenuto una componente chiave nella roadmap verso la carbon neutrality. Infatti, benché l'elettrificazione resti la strada più veloce per tale obiettivo - tant'è che gli ordini relativi all'elettromobilità hanno superato, nel 2021, i 10 miliardi di euro - secondo la multinazionale la politica industriale dovrebbe concentrarsi sul rendere tutti i settori dell'economia pronti per l': lo ha detto Stefan, presidente del consiglio di amministrazione, alla presentazione dei risultati finanziari dell'azienda per l'anno fiscale 2021. Piùper le ...

...bisogno di entrambe se vogliamo vivere in modo sostenibile sul nostro pianeta' ha detto, ... Laha chiuso l'anno fiscale 2021 con un fatturato in crescita del 10,1% a 78,7 miliardi di euro, ..."L'idrogeno verde è essenziale se vogliamo rendere il nostro mondo neutrale dal punto di vista climatico". Parola di Stefan, il Ceo diil colosso mondiale della fornitura che ha sede a Stoccarda, in Germania. Il top manager ha sottolineato la necessità di un "nuovo pragmatismo energetico" sia per raggiungere ...Avremo bisogno di entrambe se vogliamo vivere in modo sostenibile sul nostro pianeta" ha detto Hartung, convinto che l'elettrificazione ... I dati del 2021. La Bosch ha chiuso l’anno fiscale 2021 con ..."Für die Entwicklung von Wasserstoff-Technologien sind wir breit aufgestellt und wollen die Wasserstoff-Produktion in Europa voranbringen", erklärte Bosch-Chef Stefan Hartung am Mittwoch. Die Hälfte ...