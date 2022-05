(Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Nel 2021 i canali postale e bancari italiani hanno raccolto il 7,8% dei premi totalipari a 39,1 miliardi di euro contro il 6,8% dell'anno precedente (nel 2009 era il 2,9%), per completezza, nei rami vita gli sportelli bancari e postali hanno toccato il 59,2%, circa 62,7 mld rispetto al totale mercato vita pari a 106 mld di euro. Questa crescita delpuò rappresentare sia il volano delleper lo sviluppo di ricavi nei prossimi anni, sia il metro per capire le dinamiche interne al comparto della bancassicurazione: dall'interesse di diverse compagnie, tra cui Crédit Agricole, Axa, Generali e Allianz, per il business assicurativo di Banco Bpm, a Unipol fautore del polo Bper-Carige-Popolare di Sondrio, da Cassa centrale Banca e Icreaa che, forti dei rispettivi 1.483 e 2.472 ...

TV7Benevento : Banche: Primanni (Gruppo Excellence), 'bancassurance danni farà crescere settore' - -

Il Sannio Quotidiano

"Se si esamina - osserva Primanni - la ripartizione dei premi ricavati per canale ... "I risultati della ricerca - commenta - ci dicono che il modello più efficace per la banca è proprio quello che ...Secondo Maurizio Primanni, founder Gruppo Excellence "le coperture assicurative danni rappresentano un'opportunità di crescita rilevante per le banche e così si spiegano le evoluzioni di questi mesi: ...